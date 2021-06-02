بعد اتهامات التحرش.. كيفن سبيسي يعود للشاشة بـ"دور ثانوي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد الممثل الأمريكي كيفن سبيسي إلى التمثيل، إذ بدأ تصوير فيلم من أفلام السينما المستقلة للمخرج فرانكو نيرو بمدينة تورينو بإيطاليا.

واختفى سبيسي عن الأنظار بدرجة كبيرة منذ اتهامه بالفعل الفاضح والتحرش الجنسي في 2017، والتقطت له صور في شوارع تورينو حيث يجري تصوير الفيلم الإيطالي "الرجل الذي رسم الرب".

وفي تصريحات لمجلة "فارايتي" أكد منتج الفيلم لويس نيرو مشاركة سبيسي في الفيلم، وقال إنه يجسد دورا ثانويا كمحقق شرطة.



وشُطب دور سبيسي، الذي كان أحد أكبر نجوم هوليوود يوما ما، في المسلسل التلفزيوني (هاوس أوف كاردز) "بيت البطاقات" واستُبعد من فيلم (أول ذا موني إن ذا وورلد) "كل أموال العالم" بعدما اتهمه أكثر من 20 رجلا في عام 2017 بالتحرش الجنسي.

وينفي سبيسي جميع الاتهامات الموجهة له.

وحصل سبيسي على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (أمريكان بيوتي) "الجمال الأمريكي" عام 2000 وفاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم (ذي يوجوال ساسبكتس) "المشتبه بهم المعتادون" في 1996.