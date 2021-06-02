شكرا لقرائتكم خبر عن جلطة منعتنى من التمثيل.. آخر لقاء للفنان على عبد الرحيم فى ذكراه الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان على عبد الرحيم الشهير بـ"سامبو" وقبل رحيله، خص عبد الرحيم ”الخليج 365” بفيديو كشف من خلاله كواليس الفترة ‏الأصعب من حياته حين أصيب بجلطة فى المخ أجبرته على الابتعاد عن ‏الشاشة لسنوات طويلة، كما أعلن عودته من خلال عمل درامى عرض فى ‏شهر رمضان 2020، وآخر كان من المقرر أن يستكمل تصويره لكن ‏القدر لم يمهله كما أبدى رأيه فيما يقدم من أعمال خلال الفترة الحالية.‏

وعن أسباب غيابه عن الشاشة بعد سلسلة من النجاحات أوضح عبد ‏الرحيم، أنه أصيب بجلطة فى المخ منعته من ممارسة مهنة التمثيل، ‏وأثرت على ذراعه وقدمه اليمنيين.‏

وظهر عبد الرحيم في رمضان 2020 فى مسلسل "يا أنا يا جدو" ‏وجسد من خلاله دور أب فقير لديه بنت يحاول تعليمها كيف تواجه ‏الحياة، كما كان من المقرر أن يستكمل تصوير مسلسل "خالد بن الوليد" ‏لكن القدر لم يمهله.‏

وتمنى عبد الرحيم عودة قطاع الإنتاج مرة أخرى قائلاً: نحن نفتقد ‏المسلسلات التاريخية والدينية، التى قدمها القطاع لسنوات طويلة تركت ‏علامة فى نفوس المتابعين وأبرزها "لا إله إلا الله" و"رسول الإنسانية" ‏وغيرها، تلك أمنيتى لعودة الدراما المصرية لريادتها فهى أساس الفن فى ‏الوطن العربى‎.‎

يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون المسرحية ‏قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية ‏بالثقافة الجماهيرية، من أشهر أعماله فيلم "شمس الزناتى" للزعيم عادل ‏إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى رصيده أكثر من 60 عملا فنيا بين ‏سينما ودراما ومسرح‎.‎

وكانت تقى على عبد الرحيم – ابنة الفنان الراحل - عازفة الدف، لفتت أنظار الجميع إليها أثناء مشاركتها بحفل نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، التى أقيمت مطلع شهر أبريل الماضى، وظهرت بملامح فرعونية فخطفت القلوب بثباتها الانفعالى ولون بشرتها الأسمر الخمرى وملامحها المصرية.