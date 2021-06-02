شريهان تعلق على عودتها في عمل فني جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علقت النجمة شريهان، على عودتها للأضواء بعد غياب عدة سنوات على الشاشة عبر منصة "شاهد vib" إنتاج شركة العدل جروب وبرعاية هيئة الترفيه.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر :"‏عمل شاق.. أتمنى أن ينال إعجاب جمهور ال mbc ‎ في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية للترفيه، قد أعلن عن عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب عدة سنوات على الشاشة عبر منصة "شاهد vib" برعاية هيئة الترفيه.

ونشر آل الشيخ، فيديو لشريهان عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ترقبوا ‏عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين، في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه".

جدير بالذكر أن شريهان، كانت قد قدمت في شهر رمضان المُنصرم إعلانا لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى.