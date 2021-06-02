حورية فرغلي: "حاستي الشم والتذوق رجعولي تاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن تطورات حالتها الصحية بعد إجراء عمليات جراحية في أنفها بأمريكا، وجديدها خلال الفترة المقبلة.

وقالت حورية، في مقطع فيديو: "كل سنة وانتوا طيبين، ميرسي أوي على كمية الرسائل اللي عمالين تبعتوهالي، شكراً على دعمكوا ليا ودعواتكوا وسؤالكوا عليا طول وأنا مسافرة وحتى بعد ما رجعت".

وتابعت :"أما تطورات العلاج والنقاهة، فعاوزة أقولكوا إن أنا زي الفل.. الدكتور مبسوط جداً وأنا مبسوطة جداً، حاستي الشم والتذوق رجعولي تاني، وصوتي مبقاش مخنف وبقيت أنام وأنا بتنفس من مناخيري".

وأضافت: "الحمد لله يا رب، ربنا رجعلي النعمة دي تاني.. أنا بس بحب اطمنكوا إن أنا زي الفل وعندي كمية طاقة كبيرة أوي وأنا داخلة على شغل كتير، هتبقى مفاجأة بالنسبة ليكوا وأنا دايما معوداكوا إن مش بعمل حاجة عادية".

جدير بالذكر أن حورية فرغلي خضعت للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.