فن ومشاهير

هكذا احتفل نبيل الحلفاوي بفوز الأهلي ببطولة الدوري للكرة الطائرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على تهنئة النادي الأهلي وجمهوره بحصد بطولة الدوري للكرة الطائرة على حساب نادي الزمالك.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك للنادي الأهلي ..الصالات في مصر لا ملك وحيد لها.. بل ملوك يتقاسمون عروشها".

وتوج النادي الأهلي، بلقب دوري الكرة الطائرة للمرة الرابعة على التوالي والـ33 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك، اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية التي أُقيمت على صالة المقاولون العرب.

وكان الأهلي والزمالك قد تساويا في عدد النقاط لكل منهما، بعد فوز الأبيض على طلائع الجبش السبت الماضي في اللقاء المؤجل بينهما، بينما خسر الأحمر من فريق الطلائع قبلها بنتيجة 3 /2.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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