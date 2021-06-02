جمال سليمان عن "الكاهن": "موضوع جديد على السينما العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان السوري جمال سليمان، عن انتهاء تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الكاهن"، مؤكدا أنه يُعد تجربة جديدة على السينما العربية.

ونشر سليمان، صورة له من كواليس التصوير تجمعه مع محمود حميدة وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "انتهت أعمال تصوير فيلم (الكاهن).. موضوع جديد على السينما العربية.. سيناريو محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن .. قريبًا سيعرض وأتمنى أن يعجبكم".

فيلم "الكاهن" ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب ودرة وحنان سليمان، وغيرهم.