بعد بوست «أنا المسيحية» المنتظرة رمضان… حنان سليمان تكشف لأول مرة عن ديانتها الحقيقية للجمهور؟!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:07 مساءً - أثارت الفنانة القديرة “حنان سليمان” التساؤلات حول ديانتها الحقيقية بعد نشرها بوست مثير للجدل عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بمناسبة حلول شهر رمضان الماضي.

وكتبت حنان سليمان بهذا المنشور قائلة: “ايوة انا المسيحية اللى مستنية رمضان بفارغ الصبر، ايوة انا المسيحية اللى مستنية الزينة بتاعة رمضان، ايوة انا المسيحية اللى مستية الناس يتجمعوا علشان يفطروا.. ايوة انا المسيحية اللى مستنية المسلسلات بتاعت رمضان، أيوة انا المسيحية اللى بيفضل ولادها يسالوها رمضان امتة.. ايوة انا المسيحية اللى شايفة ان مفيش حاجة اسمها مسيحى و مسلم غير كعبادة،

وتابعت حنان:” ايوة انا المسيحية اللى بتعشق صحابها المسلمين، ايوة انا المسيحية اللى شايفة ان مفيش حاجة تنفع تفرق بنا، ايوة انا المسيحية اللى دينى بيقولى كده.. ﻷن الله محبة، كل سنة واحنا طيبين وبخير وصحة وسعادة ورمضان كريم علينا كلنا اعادة الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركة”.

وأثار البوست جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من متابعيها الذين تساءلوا عن ديانة الفنانة القديرة حنان سليمان، لتحسم الأخيرة الجدل وتضيف تعديل له في مؤخرة كلامها جملة ..”انا مسلمة بس حبيت البوست”.

كما قال أحد المتابعين في التعليقات علي المنشور: “أنا بعشقك كفنانة وأول مرة أعرف أنك مسيحية، عموما عشقتك أكتر كإنسانة جميلة وكل عام وأنتي بخير وسعادة وتحيا مصر 10 مرات”.. لترد حنان سليمان حاسمة الأمر: “أنا مسلمة”.

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يُذكر أن حنان سليمان تألقت بموسم رمضان 2021 الماضي، من خلال “مسلسل المداح” الذي دارت أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها وقدمت حنان دور والدة حمادة هلال.

“مسلسل المداح” من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كما تستعد الفنانة حنان سليمان للمشاركة في “فيلم الكاهن” الذي ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة، ويشاركها في بطولته محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب ودرة، وغيرهم، سيناريو وحوار محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، ومن المنتظر طرحه قريبًا.

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