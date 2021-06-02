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كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - استضاف الإعلامي ” عمرو عبد الحميد ” في برنامجه ” رأي عام ” المذاع على قناة ” TeN TV ” الفنانة الشابة ” فرح الزاهد ” للحديث عن نجاحها في مسلسل ” الطاووس ” الذي شاركت في بطولته الموسم الرمضاني الماضي .
وخلال الحلقة أجرت شقيقة فرح الفنانة ” هنا الزاهد ” مداخلة هاتفية أشادت من خلالها بالمسلسل وقصته وبأداء شقيقتها به والذي فاجئها فقالت : ” أنا كنت متابعة المسلسل كإني واحدة من الجمهور وكنت بحب مسلسل الطاووس جدا ومؤمنة بالقضية بتاعته ” .
وتابعت هنا الزاهد : ” بس اللي فاجئني والله العظيم مش علشان أختي أنا شفت كمية الكومنتس والفيد باك على فرح أنا نفسي اتصدمت .. فرح إنتي ماشاء الله موهوبة .. أنا عارفة إن فرح موهوبة من زمان من قبل ما تمثل أنا عارفة إنها بتمثل حلو بس معرفش إن هي عندها الطاقة دي ” .
وأكدت هنا الزاهد في حديثها ردا على ما قيل عن شقيقتها فرح الزاهد بأنها دخلت مجال التمثيل ب ” الواسطة ” على أن هذا الكلام عار تماما من الصحة مضيفة : ” هي مدخلتش بواسطة على فكرة هي راحت عملت أودشن مع المخرج وشافها وهو ميعرفش انها أختي وعرف بعد ما مضت ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تدافع عن شقيقتها فرح في هذا الأمر .. ما القصة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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