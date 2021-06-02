نبيلة عبيد لهالة صدقي : ” مانجلكيش في بيت الطاعة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - حرصت الفنانة ” نبيلة عبيد ” على تهنئة صديقتها وزميلتها الفنانة ” هالة صدقي ” بمناسبة عيد ميلادها .
فنشرت نبيلة عبيد صورة لهالة صدقي عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها عليها ساخرة : ” هالة صدقي الجميلة .. كل عام وانتي بخير .. ومانجلكيش في بيت الطاعة ” .
وذلك في إشارة منها إلى أزمة هالة صدقي مع زوجها ” سامح سامي ” حيث قام الأخير مؤخرا برفع دعوى قضائية ضدها وطلبها في بيت الطاعة .
وعلقت هالة صدقي على معايدة الفنانة نبيلة عبيد فقالت : ” حبيبتي يا بلبل بحبك ” .. لترد عليها نبيلة عبيد وتقول : ” كل عام وإنتي سعيدة وسط ولادك وناجحة نجاح عظيم ” .
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