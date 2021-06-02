رانيا محمود ياسين : ” يوم صعب أوي علينا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - أحيت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” ذكرى ميلاد والدها الفنان ” محمود ياسين ” والتي توافق الثاني من يونيو وهي الذكرى الأولى له بعد وفاته في شهر أكتوبر الماضي .

حيث نشرت رانيا محمود ياسين صورة عائلية تضمنت الفنان الراحل محمود ياسين وزوجته الفنانة شهيرة وأولادهما وأحفادهما .. وكتبت في تعليقها عليها : ” بصيت علي كل ذكريات ٦/٢ في الأعوام الماضية لقيتها كلها مباركة بعيد ميلاد بابي .. دلوقتي أعمل أيه أكتب ايه ” .

وتابعت : ” اليوم ده كنا بنتلم نحتفل بيه دلوقتي أعمل ايه ؟ .. أكيد عيدك في الجنة أحلي بكتير أنما أحنا النهاردة يوم صعب أوي علينا من غيرك يا حبيبي .. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته في الفردوس الأعلى ” .