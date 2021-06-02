كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - نشرت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” صورة عبر حسباها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري لورقة تم وضعها على باب غرفة والدتها الفنانة ” دلال عبد العزيز ” بالمستشفي تضمنت رسالة إلى من يزورها أو الفريق الطبي المشرف على حالتها .
وجاء في الورقة عبارة : ” المريضة لا تعلم أي شئ عن زوجها ” .. وذلك في إشارة إلى عدم معرفة دلال عبد العزيز إلى الآن بخبر وفاة زوجها الفنان ” سمير غانم ” خوفا من تدهور حالتها النفسية والصحية وهي مازالت تعاني من آثار فيروس كورونا وعدم التحدث معها في هذا الأمر بأي شكل .
وأعاد الفنان ” على الطيب ” نشر الصورة ذاتها وكتب في تعليقه عليها : ” الورقة دي محطوطة على أوضة الأستاذة حبيبتنا كلنا دلال عبدالعزيز ولغاية دلوقتي معرفتش بخبر الوفاة ” .
وتابع : ” ربنا يشفيها شفاء لا يغادر سقمًا ويصبرها ويقويها لما تعرف ويطمن قلوبكم عليها .. كلنا بندعيلك يا أطيب ديدي في الدنيا .. أدعولها بالشفاء العاجل وتقوم بالسلامة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” المريضة لا تعلم أي شئ عن زوجها ” .. عبارة مؤثرة على باب غرفة دلال عبد العزيز في المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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