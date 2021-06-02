” المريضة لا تعلم أي شئ عن زوجها ” .. عبارة مؤثرة على باب غرفة دلال عبد العزيز في المستشفى

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - نشرت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” صورة عبر حسباها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري لورقة تم وضعها على باب غرفة والدتها الفنانة ” دلال عبد العزيز ” بالمستشفي تضمنت رسالة إلى من يزورها أو الفريق الطبي المشرف على حالتها .

وجاء في الورقة عبارة : ” المريضة لا تعلم أي شئ عن زوجها ” .. وذلك في إشارة إلى عدم معرفة دلال عبد العزيز إلى الآن بخبر وفاة زوجها الفنان ” سمير غانم ” خوفا من تدهور حالتها النفسية والصحية وهي مازالت تعاني من آثار فيروس كورونا وعدم التحدث معها في هذا الأمر بأي شكل .

وأعاد الفنان ” على الطيب ” نشر الصورة ذاتها وكتب في تعليقه عليها : ” الورقة دي محطوطة على أوضة الأستاذة حبيبتنا كلنا دلال عبدالعزيز ولغاية دلوقتي معرفتش بخبر الوفاة ” .

وتابع : ” ربنا يشفيها شفاء لا يغادر سقمًا ويصبرها ويقويها لما تعرف ويطمن قلوبكم عليها .. كلنا بندعيلك يا أطيب ديدي في الدنيا .. أدعولها بالشفاء العاجل وتقوم بالسلامة ” .