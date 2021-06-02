صالح الجسمي يشنّ هجوماً على مشاعل الشحي وزوجها

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - اكد الاعلامي الاماراتي صالح الجسمي من خلال منشور على موقع تويتر انه قام بالتبليغ لدى السلطات المحلية عن الثنائي مشاعل السحي وأحمد خميس بسبب مقطع الفيديو المنتشر لهما ووصفها له بكلمة نابية.

ولفت الجسمي الى انه اتخذ هذا القرار فور مشاهدته للفيديو حيث قال “بلغت عليهم ساعتها أول ما وصلني المقطع بعد ما تأكدت إنهم فعلاً قالوا هالكلام ولكن للأسف ما صار شي”.

وجاءت تغريدة الاعلامي الاماراتي بعد موجة الغضب التي انطلقت عبى السوشيال ميديا لرفض الانفلات الحاصل وطريقة الكلام السيئة دون خجل، وطالب المتابعون السلطات بالتحرك واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيفهم عند حدهم ومنعهم من الظهور على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت الإماراتية مشاعل الشحي تعرضت لموجة من الانتقادات القاسية والاهانات بعد تداول مقطع ظهرت فيه وهي تشتم زوجها بلفظ نابي مهين.