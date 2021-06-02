حلا الترك تستعيد بريقها.. جمال ورقص وجرأة على شاطئ البحر

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - بعد إعلان تحضيرها لأغنية جديدة، شاركت الفنانة البحرينية حلا الترك مقطع فيديو ترويجي قصير من الكليب الذي من المفترض ان يجمعها بالفنان اللبناني جاد شويري، وشوقت محبيها للروح الجميلة والاجواء الصيفية الممتعة التي تنتظرهم أثناء عرض العمل.

وتظهر حلا في الكليب بكامل أناقتها وجمالها وبدت تنبض بالحيوية من خلال حركاتها ورقصها على شاطئ البحر مع شويري، في أجواء صيفية لطيفة تناسب عملها الجديد الذي يحمل اسم “ليالي الصيف”.

وعلقت حلا على المقطع قائلة: “قريبا.. ليالي الصيف.. مع الفنان جاد شويري… أغنية جديدة”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الإعلان ونال اعجاب الآلاف منهم وعبّر العديد منهم في تعليقاتهم عن سعادتهم لعودة حلا واستعادتها لحيويتها وروحها الطفولية التي كانت الأساس في شهرتها. ومع ذلك لم تسلم الفنانة الخليجية من بعض الانتقادات التي ذكّرتها بقضيتها مع والدتها منى السابر، مستغربين قدرتها على الرقص والغناء ووالدتها لا تكلمها.