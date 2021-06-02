حورية فرغلي تكشف للمرة الأولى عن تكلفة عمليات تجميل أنفها في أمريكا

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - كشفت الفنانة ” حورية فرغلي ” في تصريحات لجريدة ” الوطن ” عن تكلفة العمليات الجراحية التي أجرتها في الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح وترميم أنفها .

فقالت حورية فرغلي أن تكلفة العمليات الجراحية الأربعة التي خضعت لها بلغت 4 ملايين ونصف مليون جنيه .. مشيرة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل تكلفة بعض الأمور الأخرى التي صاحبت رحلة العلاج مثل إقامتها بالفندق وجلسات الأكسجين بعد العملية وفترة تواجدها بالمستشفى .

وعن تلقيها مساعدات مالية من قبل البعض أكدت حورية فرغلي على أنها لم تطلب مساعدة مالية من أحد وإن عرض عليها أحد الأمر فلن تقبل بذلك مشيرة إلى أنها ليست بحاجة للمساعدة من قبل الآخرين فقالت : ” مش محتاجة ومش هاخد حاجة من حد ” .