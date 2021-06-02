كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - قدمت النجمة هيفاء وهبي حفلاً ناجحاً في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الثلاثاء، وسط تنظيم واجراءات كثيرة بسبب فيروس كورونا المستجد. This is a Twitter Status المتألقة #هيفاء_وهبي في اخر حفل لها ❤️ pic.twitter.com/GnHsysb64e — اجدد صور الفنانين 🇵🇸 (@ExclusivestarsX) June 1, 2021 وتداول جمهور الفنانة اللبنانية مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل والأجواء الجميلة وتقديمها لمجموعة من أغانيها برقص وعفوية ودلع وتفاعل الحاضرين معها. This is a Twitter Statushttps://twitter.com/HaifaVogue/status/1399706751688228868?ref_src=twsrc%5Etfw كذلك شهد الحفل قيام شاب باقتحام المسرح أثناء غناء هيفاء بعد تخطي الحراس، فاقتربت منه النجمة اللبنانية وراحت تحدثه بلطف، مؤكدة ان الحراس تصرفوا معه بهذه الطريقة وابعدوه عنها بسبب التزامهم بالاجراءات المفروضة بسبب كورونا وطلبت منه بلطف مغادرة المسرح. ونشرت هيفاء مجموعة صور من حفلها واستعرضت أناقتها بفستان ضيق وكشوف باللون الذهبي، يبرز مفاتنها وجمالها الآخاذ.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. شاب يقتحم المسرح وردّ فعل هيفاء وهبي حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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