كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - شارك الممثل اللبناني ماريو باسيل المتابعين عبر صفحته الخاصة على انستغرام صورة جمعته بزوجته الروسية ألسكندرا تشيستياكوفا.
وأرفق ماريو الصورة بتعليق أشار فيه إلى انه يخرج للمرة الأولى مع زوجته من دون ابنته، وتابع “مع المرأة التي خطفتني، مع حب حياتي”.
وتفاعل عدد كبير مع صورة ماريو وزوجته، إذ كان لافتاً لكثير منهم ملامح وجهها الناعمة والجميلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو باسيل مع زوجته الروسية وملامحها الجميلة حديث الجمهور.. شاهدوا جمالها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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