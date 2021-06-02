كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - فاجئت الفنانة ” صفاء سلطان ” متابعيها بتغير كامل في شكلها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها والتي قامت بنشر صور منها عبر حسابها على إنستجرام .
فظهرت صفاء سلطان ب ” نيو لوك ” وإطلالة غير معهودة بالنسبة لها حيث تخلت عن اللون الأسود لشعرها واستبدلته باللون الأحمر .. كما ارتدت عدسات لاصقة باللون الأزرق .
وكتبت صفاء سلطان في تعليقها على الصور : ” برؤية مختلفة وبكاركتير جديد ومن خيال وأفكار أخي المتميز سلطان عملنا هاللوك الجريء .. استمتعت كتير بهالتجربة وبمساعدة أشخاص محبين ومبدعين ” .
وتابعت : ” كل الشكر للماكيرة الرفيقة نيرمين وزير وللكوافير طارق عيسى ولمصمم الأزياء وسام حسن وللصديق أنس الكور يلي استضاف فكرتنا بمكانه الخلاب وبمساعدة حيان زيدان .. شكرا من قلبي على هالتجربة الممتعة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر صفاء سلطان تفاجئ متابعيها ب ” لوك جديد ” في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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