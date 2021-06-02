صفاء سلطان تفاجئ متابعيها ب ” لوك جديد ” في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - فاجئت الفنانة ” صفاء سلطان ” متابعيها بتغير كامل في شكلها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها والتي قامت بنشر صور منها عبر حسابها على إنستجرام .

فظهرت صفاء سلطان ب ” نيو لوك ” وإطلالة غير معهودة بالنسبة لها حيث تخلت عن اللون الأسود لشعرها واستبدلته باللون الأحمر .. كما ارتدت عدسات لاصقة باللون الأزرق .

وكتبت صفاء سلطان في تعليقها على الصور : ” برؤية مختلفة وبكاركتير جديد ومن خيال وأفكار أخي المتميز سلطان عملنا هاللوك الجريء .. استمتعت كتير بهالتجربة وبمساعدة أشخاص محبين ومبدعين ” .

وتابعت : ” كل الشكر للماكيرة الرفيقة نيرمين وزير وللكوافير طارق عيسى ولمصمم الأزياء وسام حسن وللصديق أنس الكور يلي استضاف فكرتنا بمكانه الخلاب وبمساعدة حيان زيدان .. شكرا من قلبي على هالتجربة الممتعة ” .