كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - نشر الممثل السوري قصي خولي كواليس زفاف الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني. تابعوا في هذا التقرير أجواء حفل الزفاف التي كشف عنها قصي بحضور الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي ينشر أجواء كواليس زفاف ماريتا الحلاني.. ويغني بكل عفوية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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