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كتب امير فتحي في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:06 مساءً - تحدثت الممثلة المصرية ميمي جمال عن أسرة الراحل الممثل سمير غانم، خلال لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON.
وقالت ميمي جمال: “عايزة أقول حاجة لدلال عبد العزيز، أنا يوميا بكلم رامي في المستشفى وباطّمن عليها، وبطلب من ربنا إن بناته ميشوفوش اللي شافوه بناتي يوم ما حسن توفى، لإن أنا كنت واقفة جنب بناتي، دلوقت هما كمان الأم مش موجودة، ودا اللي قاطم ظهري.”
وكانت كشفت ميمي جمال أنها ومنذ وفاة زوجها الممثل المصري حسن مصطفى، دخلت في نوبة حزن وشعرت بحالة نفسية سيئة، وبعدها ظلت حوالى السنة ونصف السنة في تلك الحالة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. ميمي جمال توجّه رسالة مؤثرة لعائلة سمير غانم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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