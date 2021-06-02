شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى فى لايف: رجعت اتنفس من مناخيرى وأنا نايمة وداخلة على شغل كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرجت الفنانة حورية فرغلى على متابعيها بـ"لايف" على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، لتوجه الشكر لكل الجمهور الذى دعمها ودعا لها طوال فترة سفرها من أجل إجراء العمليات الجراحية فى أنفها بأمريكا، وأيضاً بعد عودتها، وطمأنت المتابعين على حالتها الصحية وآخر تطوراتها".

وقالت حورية فرغلى في الـ"اللايف": "كل سنة وانتوا طيبين، ميرسى أوى على كمية الرسائل اللى عمالين تبعتوهالى، شكراً على دعمكوا ليا ودعواتكوا وسؤالكوا عليا طول وأنا مسافرة وحتى بعد ما رجعت، أما تطورات العلاج والنقاهة فعاوزة أقولكوا إن أنا زى الفل، الدكتور مبسوط جداً وأنا مبسوطة جداً، حاستى الشم والتذوق رجعولى تانى وصوتى مبقاش مخنف وبقيت أنام وأنا بتنفس من مناخيرى".

وأضافت حورية: "الحمد لله يا رب، ربنا رجعلى النعمة دى تانى، أنا بس بحب اطمنكوا إن أنا زى الفل وعندى كمية طاقة كبيرة أوى وأنا داخلة على شغل كتير، هتبقى مفاجأة بالنسبة ليكوا وأنا دايما معوداكوا أن مش بعمل حاجة عادية".

حورية فرغلى