شكرا لقرائتكم تكلفة باهظة.. حورية فرغلي تكشف قيمة عمليات تجميل أنفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، تكاليف العمليات الجراحية التي خضعت لها مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية لتجميل أنفها.

وقالت في تصريحات مع "صحيفة الوطن" المصرية، إن تكلفة العمليات الجراحية الأربع وصلت إلى 4 ملايين ونصف المليون جنية مصري أي حوالي (285 ألف دولار)، لافتة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل التكلفة الإجمالية لرحلة العلاج التي تضمنت جلسات أكسجين بعد العملية والفندق.

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كما لفتت إلى أن هناك ملايين من الجنيهات أنفقتها هناك، نافية تلقيها مساعدة مادية من قبل البعض، وقالت: "لن أقبل على نفسي مساعدة مالية من أحد ولن أطلبها".

وكانت فرغلي أوضحت في تصريحات سابقة حالتها الصحية بعد عودتها من رحلة علاجية في الولايات المتحدة، لافتة إلى إجرائها 4 عمليات جراحية واستعادتها حاستي الشم والتذوق مرة أخرى.

وعانت الفنانة المصرية من مشاكل في أنفها، وخضعت خلال السنوات الماضية إلى العديد من جراحات التجميل، في أحد مستشفيات شيكاغو على إثر سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات.