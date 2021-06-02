شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى: محمد سلماوى صاحب رصيد مشرف من المؤلفات المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنان سمير صبرى، رئيس مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية نيابة عن إدارة المهرجان، بالتهنئة إلى الكاتب والأديب الكبير محمد سلماوى، رئيس اللجنة العليا للمهرجان بفوزه بجائزة النيل فى الآداب، وقال "صبرى": إن سلماوى يستحق الجائزة عن جدارة لما قدمه من أعمال مسرحية راقية، لها تأثير كبير فى الحياة الثقافية والأدبية والإبداعية.

وأضاف سمير صبرى فى بيان لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، أن إدارة المهرجان ستقيم احتفالية للكاتب محمد سلماوى بهذه المناسبة خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا.

محمد سلماوي، درس اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1966، ثم حصل على دبلوم مسرح شكسبير بجامعة أكسفورد بإنجلترا عام 1969، ثم التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري عام 1975.

وله عدد من المؤلفات في مجال المسرح: «فوت علينا بكرة ؛ اللى بعده» (1983) - «القاتل خارج السجن» (1985) - «سالومي» (1986) - «اثنين تحت الأرض» (1987) – «الجنزير» (1992) - «رقصة سالومي الأخيرة» (1999). وقد قام محمد سلماوي بتأسيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1988 وكان أول أمين عام للمهرجان.

كما صدرت لمحمد سلماوى المؤلفات القصصية والروائية، التالية في مجال القصة: «الرجل الذي عادت إليه ذاكرته» (1983) - «الخرز الملون» (1990)، «باب التوفيق» (1994) - «وفاء إدريس وقصص فلسطينية أخرى» (2000)- «أجنحة الفراشة» (2011)، التي تنبأت باندلاع ثورة 25 يناير المصرية، في العام نفسه، الذي شهد ميلاد عمله الإبداعى.

وقام محمد سلماوى بإجراء العديد من الحوارات مع الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتم نشر هذه الحوارات وترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وقد اختار نجيب محفوظ محمد سلماوي ممثلاً شخصيًا له في احتفالات نوبل في ستوكهولم عام 1988.