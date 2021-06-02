شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون يواصل الاحتفال بعيد زواجه بعشاء رومانسى فى لوس أنجلوس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم العالمي سيلفستر ستالون البالغ من العمر 74 عاما الاحتفال بعيد زواجه، حيث التقطت عدسات المصورين عدة صور للنجم الشهير أثناء توجهه لأحد المطاعم بصحبة زوجته، بدا فيها النجم الشهير أكثر شباباً من خلال إطلالته الذى حرص على أن تجعله كذلك.

حيث ارتدى قميص لامع وفقاً لموقع الديلى ميل الإنجليزي الذى أضاف أيضاً أنه تواجد في منطقة لوس أنجلوس مع زوجته جنيفر فلافين.



سيلفستر وزوجته

وكان النجم العالمي سيلفستر ستالون احتفل بعيد زواجه منتصف الشهر الماضى بصورة جديدة نشرها مع زوجته، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن عن بداية عام جديد من قصة حبهما التي دامت لسنوات طويلة.



سيلفستر ستالون

ووجه ستالون رسالة لزوجته عبر الصورة التي نشرها قائلاً: "عيد زواج سعيد مرة أخري، الوقت يمر سريعًا ولكن لدى حياة مباركة بفضل زوجتى وعائلتى".

ووفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكدت من خلاله أن أسطورة التمثيل البالغ من العمر 74 عامًا، أنكر امتلاكه للقصور الجديدة في منشور عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، قائلاً: "أود أن أقول للجميع أن هذا لم يحدث أبدًا.. هذا ليس صحيحا، لم يحدث أبدًا أبدًا".



سيلفستر ستالون