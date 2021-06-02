شكرا لقرائتكم خبر عن حفل المايسترو نادر عباسى على المسرح الكبير بدار الأوبرا السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود المايسترو نادر عباسى فرقة أوركسترا القاهرة السيمفونى فى الحلفة الموسيقية التى تنظم على المسرح الكبير بدار الأوبرا يوم السبت 5 يونيو الساعة الثامنة مساء ويشارك فى الحلف السوبرانو أميرة سليم والتى تغنى أغنية "أريد أن أعيش" للمؤلف الفرنسى جونو من أوبرا روميو وجوليت كما تغنى للمؤلف الإيطالى فيردى من أبرا ريجولتو.

كما يشارك فى الحفلة، تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، صوليست التشيللو أيمن الحنبولى بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني.

واستطاع المايسترو نادر عباسى أن يخطف قلوب الجمهور المصري، منذ ظهوره فى حفل موكب نقل المومياوات المصرية إلى متحف الحضارة، حيث نجح باقتدار فى قيادة الأوركسترا التى شاركت فى هذه المناسبة التاريخية التى نقلتها وسائل الإعلام العالمية.