فن ومشاهير

رانيا يوسف توجه رسالة لأنغام بخصوص "أنا بعته كتير"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة ، على توجيه رسالة تهنئة لصديقتها الفنانة أنغام، على أغنيتها الجديدة "أنا بعته كتير" التي تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة.

وكتبت "رانيا" عبر حسابها على تويتر: "مبروك يا حبيبتي.. هتكسر الدنيا كالعادة".

وكانت الفنانة أنغام، كشفت عن بوستر أغنيتها الجديدة "أنا بعته كتير" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا بعته كتير .. قريبًا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة أنغام أغنية "ودوني عند أمي" والتي طرحتها في عيد الأم، بمشاركة ابنيها "عبد الرحمن وعمر" معها في الكليب.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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