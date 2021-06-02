بسبب صورتها مع رئيس نادي برشلونة.. أول تعليق من رانيا يوسف على الهاشتاج المسيء لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة رانيا يوسف، على الهاشتاج المسيء لها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة تجمعها مع رئيس نادي برشلونة.

وكتبت "رانيا" عبر حسابها على تويتر: "قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها.. قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية، إنما توصل لهاشتاج عنوانه قذر لمجرد إن واحدة ست شجعت الكورة أو بتتكلم عنها".

وأضافت: "كل واحد مشارك في الهاشتاج ده.. متحرشين ولازم يتفضحوا".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف، كانت قد نشرت صورة تجمعها مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها: "مع أجمد رئيس نادي في العالم".