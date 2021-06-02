هكذا أحيا صلاح عبدالله ذكرى محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان صلاح عبدالله ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود ياسين، التي توافق اليوم 2 يونيو.

ونشر "صلاح" صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يا حوت، كنا بنقولك ياحوت.. وكنت فعلاً في الفن حوت.. بس في الحقيقة يابو أحلى صوت.. وأحلى طلة.. يابو قلب فُلة.. كنت مضرب المثل للكتير .. في البساطة والتواضع مع الصغير قبل الكبير.. عيد ميلادك في الجنة بإذن المولى ياحبيبنا".

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020 عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا إرثا فنيا وإنسانيا كبيرا.