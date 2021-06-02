“ممكن”.. رقم قياسي جديد لديو بلقيس وسيف نبيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: تحظى أغنية “ممكن” التي أصدرها النجمان بلقيس وسيف نبيل على طريقة الديو بإعجاب الجمهور، وتفاعُل المغرّدين منذ إصدارها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وحصدت الأغنية الديو أكثر من 25 مليون مشاهدة بعد أسبوعين فقط من إصدارها متصدّرةً المرتبة الأولى بالتراند على موقع “يوتيوب”.

وتألّق كل من بلقيس وسيف نبيل بكليب “ممكن” في أجواء طغت عليها الحداثة والرومنسية، حيث قدّم الثنائي فيديو شبابي سريع الإيقاع بامتياز، الأمر الذي زاد تفاعل الجمهور مع الديو بشكل كبير.

الجدير ذكره أن أغنية “ممكن” من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وترجم الأغنية المخرج دان حداد بعمل مصوّر خارج عن المألوف وصورة عالميّة فريدة من نوعها.