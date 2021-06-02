شكرا لقرائتكم خبر عن فاز بجائزة الدولة التقديرية.. مصطفى محرم صاحب ثنائية فنية مع النجم نور الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت مصر مبدعيها بإعلان وزارة الثقافة، أسماء الفائزين فى جوائز الدولة لعامى 2020-2021، حيث عقد المجلس الأعلى للثقافة، الثلاثاء، اجتماعه السنوى 65 المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وذلك فى بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، وشملت قائمة الفائزين أسماء مبدعين في مجالات الفن شتى أبرزها الموسيقى والتأليف والمسرح.

جاء اسم الكاتب الراحل مصطفى محرم في قائمة الفائزين بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، صاحب الثنائية الشهيرة مع النجم الراحل نور الشريف في مسلسلات "لن أعيش فى جلباب أبى"، "عائلة الحاج متولى"، "العطار والسبع بنات" تلك الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرا ومازالت الأسرة المصرية حريصة على مشاهدتها مع إعادة عرضها .

رحل، السيناريست الكبير مصطفى محرم، الخميس 22 أبريل الماضى، بعد أن كتب آخر صفحات إبداعاته وقدم أكثر من 100 فيلم سينمائى و50 مسلسلا تليفزيونيا، كما أثرى المكتبة العربية بعشرات الإصدارات المؤلفة والمترجمة فى مجالات الثقافة السينمائية والنقد السينمائى.

ولم يمنح القدر فرصة للكاتب الراحل ليخرج المشروع الذى طالما حلم به إلى النور، إذ كان قد أوشك على الانتهاء من كتابة مسلسل درامى عن الفنان الراحل محمد فوزى، وكان أبرز المرشحين لأداء شخصية "فوزى" النجم الكبير تامر حسنى، وأقدم محرم على كتابة المسلسل بطلب من الفنان سمير صبرى، وكان محرم يريد سرد الجوانب الإنسانية في حياة محمد فوزى، وإبراز جوانب سيرته دون إخفاء أى تفاصيل عاشها، وبالفعل حصل محرم على موافقة أقارب "فوزى" .

كان مصطفى محرم صاحب العديد من الروائع الدرامية المصرية لعل أشهرها مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" للنجم الراحل نور الشريف، ذلك العمل نال شهرة واسعة ونجاحًا كبيرا في عرضه الأول، بالإضافة إلى حفاظه على نسبة مشاهدة كبيرة بعد إعادة عرضه بـ 25 عامًا منافسًا أعمالا فى عرضها الأول، وتلك ظاهرة تستحق التوقف، سطرها بقلمه الكاتب الكبير مصطفى محرم.

كان مصطفى محرم يرى أن الكتاب الجدد لم يتعلموا بشكل كافٍ، ولم يتوقع أن بخرج من بينهم نجيب محفوظ على سبيل المثال، وأغلبهم يقلدون ويقتبسون ويسرقون أعمالًا قديمة، ورأى أن الحل الوحيد لتحسين وضع الكتابة أن يقرأ الشباب قبل أن يتورطوا فى الكتابة. وعرف محرم بالدقة فى كتاباته، فكان حينما يكتب عملًا يحتوى على أمور قانونية، يستعين برأى رئيس محكمة كما حدث فى فيلم «امرأة مطلقة»، لذلك وجه نصيحة للكتاب الجدد بأن يكتبوا فيما يعرفون.

يذكر أن السيناريست مصطفى محرم كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما وأبرزها أفلام "أغنية على الممر"، "ولا يزال التحقيق مستمراً"، "مع سبق الإصرار"، "الحب وحده لا يكفى"، "الباطنية"، "وكالة البلح"، "درب الهوى"، "حتى لا يطير الدخان"، "الراقصة والطبال"، "أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "السكاكينى"، "لعدم كفاية الأدلة"، "أبناء وقتلة"، "المرأة الحديدية"، "اغتيال مدرسة"، "الهروب"، "حارة برجوان"، "سمارة الأمير"، "الغرقانة"، "دانتيلا" و"حائط البطولات" وغيرها.

كما قدم مسلسلات "رد قلبى"، "عائلة الحاج متولى"، "العطار والسبع بنات"، "مشوار امرأة"، "على يا ويكا"، "قاتل بلا أجر"، "الباطنية"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "سمارة"، "ميراث الريح"، "مولد وصاحبه غياب" وغيرها.