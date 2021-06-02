شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هانى، وهى الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد، الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف، وتقول كلمات "الساعة اتنين بالليل".

الساعة اتنين بالليل زهقانة زهقانة والناس نايمين

طب أكلم مين في اصحابيآه يانا ما هيعملوا مش سامعين

هاخد عربيتي وأنزل أسمع مزيكا وأعلي.. قبل لما دموعي تنزل ملوحدة ومللى حصلى

وأحسن لي ما أكلم حد وواثقة إنه أكيد هيقولي .. نامي وارتاحي دلوقتي وهنتكلم بعدين

الميزة الميزة الميزة الميزة الميزة تصاحب نفسك..تزعل تفرح مع نفسك

تحكيلها فآخر يومك.. ليه تشيل حد همومك

ده أحسن ما تكلم حد وواثق إنه أكيد هيقولك.. نام وارتاح دلوقتى وهنتكلم بعدين

لفيت عالنيل وصفيت بوشوش طيبة حواليا ولنفسى أوام غنيت وصالحتها بالأغنية

وطرحت سميرة سعيد في الأسابيع الماضية أغنية "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هانى، وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى.