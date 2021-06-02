شكرا لقرائتكم خبر عن 16 يونيو افتتاح فعاليات الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما عن الموعد الجديد لإقامة الدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والذى يرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا.

فمن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ22 للمهرجان في الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجاري، ومن جانبه صرح "الباسوسي" أنه جارى حاليا إجراء التحضيرات النهائية لإقامة دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991 .