شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تؤجل جولاتها الموسيقية Chromatica Ball للعام المقبل..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من تخفيف القيود الاحترازية في معظم دول العالم، إلا ان النجمة العالمية ليدي جاجا، مازالت تعيش في قوقعتها الخاصة، ضمن إجراءاتها الوقائية للعام التالي على التوالي، بعد إلغاءها لجولتها الموسيقية Chromatica Ball حتى العام المقبل .

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجمة العالمية ليدي جاجا، أجلت جولتها الموسيقية للعام التالي بسبب تخوفها من الإصابة بفيروس كورونا، ونقل التقرير رسالة جاجا التي كانت قد كتبتها لتأجيل جولتها في أوروبا.

شاركت جاجا جمهورها ومتابعيها، منذ أسابيع بصورة لها بدون ماكياج، مع مجموعة من الدمي مؤكدة أنهم أصدقاؤها الحقيقيون وتشعر معهم بالراحة، وذلك بعد اعترافها بمعانتها النفسية الشديدة عقب تعرضها للاغتصاب في عمر التاسعة عشر من عمرها.