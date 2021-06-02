شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور نادرة للنجمة شادية مع عماد حمدى وكمال الشناوى من فيلم "ارحم حبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محبو وعشاق الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على موقع "انستجرام"، عن صور جديدة نادرة تنشر لأول مرة، لدلوعة السينما المصرية، من كواليس فيلم "ارحم حبى" الذى عرض لأول مرة يوم 26 يناير عام 1959.



شادية

وجمعت الصور النجمة الكبيرة الراحلة، مع أبطال الفيلم منهم عماد حمدى، كمال الشناوى والفنانة مريم فخر الدين.



شادية مع عماد حمدى والشناوى

فيلم "ارحم حبى"، بطولة شادية، عماد حمدى، مريم فخر الدين، كمال الشناوى، نجوى فؤاد، سلوى محمود، ثريا فخرى، زينب صدقى، وغيرهم من الفنانين، إخراج وتأليف هنرى بركات، سيناريو وحوار سيف الدين شوكت وعلى الزرقانى.





ولدت الفنانة شادية فى 8 فبراير عام 1931 واختار لها والدها المهندس الزراعى أحمد كمال شاكر اسم "فاطمة"، وعرفت فى السينما باسم شادية، وقد اختلفت الآراء فى سبب تسميتها فهناك رأى يقول إن المنتج والمخرج حلمى رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل فى إجازة، وهنالك من يقول أن الممثل يوسف وهبى هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور فى ذلك الوقت فيلمه شادية الوادي، وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من أسماها شادية لأنه عندما سمع صوتها لأول مره قال: "إنها شادية الكلمات".





وقدمت شادية خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى من أهم الفنانات فى تاريخ الدراما العربية.























