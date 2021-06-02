أوزتجان دينيز يعلن حبه مجدداً.. وحبيبته تصغره بـ 23 عاماً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انفصاله عن زوجته التركية فايزة اكتان التي كانت تصغره بسنوات، يعيش النجم التركي أوزتجان دينيز، حالياً، علاقة حب قوية مع فتاة تصغره بما يزيد عن عشرين عاماً.

وفي التفاصيل أنه أعلن عن حبه لحبيبته “سمر” عبر صفحته الخاصة على “إنستغرام” قائلاً: “وجدتك في الوقت الذي قلت فيه إني خسرت كل شيء، صاحبة ضمير، أنتِ الربيع والبحر وتحملين كل العالم في قلبك الصغير، عنيدة وصبورة”.

وقد ذكرت التقارير الصحافية التركية عبر مواقع الإلكترونية أن سمر تبلغ من العمر 26 عاماً بينما دينيز يبلغ عمره 49 عاماً.

وكان دينيز انفصل عن زوجته بعد أن اتهمته كثيرا بخيانتها له أكثر من مرة، الأمر الذي جعلها تطلب الانفصال نهائياً رغم إنجابه لطفله الوحيد منها.