ريبل ويلسون تظهر بعد خسارتها الكثير من الوزن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن تعهدت بجعل عام 2020 عام الصحة، فقدت الممثلة الأسترالية «ريبل ويلسون» 30 كيلوغراماً؛ لتبدو أنحف من أي وقت مضى.

وبحسب موقع «ديلي ميل» قامت «ريبل» البالغة من العمر41 عاماً -على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية- بإصلاح أسلوب حياتها بالكامل، وفقدت أكثر من 30 كغم في هذه العملية. وتبدو الآن قد حطمت هدفها في إنقاص الوزن من خلال التخلص من المزيد من الكيلوغرامات.

ووفقاً لمجلة «People»، يعود تحولها الملحوظ جزئياً إلى اتباع خطة النظام الغذائي «Mayr Method».

وقال أحد المصادر: «إنه نهج يقضي على عدم تحمل الطعام، يقلل من السكر، يشجع على تناول الأطعمة الكاملة ببطء، يعزز جهاز المناعة ويقلل الالتهاب».

خلال عام 2020، تدربت «ريبل» بقوة مع المدرب الشخصي الشهير «جونو كاستانو» حتى ست مرات في الأسبوع.

وقامت «ريبل» بتحميل مقطع من فيلمها الكوميدي «Senior Year» على «Instagram» مع النجم المشارك «كريس بارنل»، حيث عرضت «ريبل» شكلها الأنيق في زي المشجع الأخضر والأبيض والذهبي، الذي كان بأكمام طويلة وتنورة قصيرة مطوية.

حمل كلا الممثلين وضعية المشجع أصابع الروح، التي اشتهرت به في فيلم «Bring It On» عام 2001، مع ذراع واحدة للأعلى والأخرى تتأرجح ذهاباً وإياباً.

وكتبت «ريبل» في التسمية التوضيحية: أعيش «Bring It On» في «#SeniorYear». وقد كشفت عن تاريخ إصدار الفيلم في مارس 2022، حيث تلعب «ريبل» شخصية فتاة تستيقظ بعد غيبوبة استمرت 20 عاماً وتعود إلى المدرسة الثانوية. وتحاول شخصية «ريبل» استعادة مكانتها والمطالبة بتاج ملكة الحفلة الراقصة الذي استعصى عليها قبل عقدين من الزمن.

بعد انقطاع دام عاماً عن التمثيل، أصبحت «ريبل» واحدة من أكثر الممثلات ازدحاماً في هوليود مرة أخرى بعدد من المشاريع قيد التنفيذ.

واختتمت مؤخراً تصوير فيلم «The Almond and the Seahorse» في المملكة المتحدة مع الممثلة الفرنسية «شارلوت جينزبورج».