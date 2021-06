وائل كفوري الأكثر استماعاً في لبنان وروبي في مصر وبلقيس في العراق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت منصة أنغامي للموسيقى الرقمية التقرير النهائي لقائمة الأغنيات الأكثر استماعا في العالم العربي، وتصدر النجم وائل كفوري في لبنان بأغنية “مننجز” “من مسلسل داون تاون”، واحتلت بلقيس قائمة الأكثر استماعا في العراق بأغنية “ممكن”، وجاءت المفاجأة في احتلال الفنانة روبي الصدارة في مصر بكليب حتة تانية، بينما فضل المستمع السعودي الموسيقى العالمية.

وائل كفوري تصدر قوائم الاستماع في لبنان بأغنية مننجز ( من مسلسل داون تاون )، وضمت القائمة أغنيات من دراما رمضان 2021 ففي المركز الثاني جاءت أغنية تي را را للثنائي Always April & Bashaar Al Jawad، والمركز الثالث أغنية ناصيف زيتون أوقات من مسلسل للموت، والرابع وديع الشيخ بأغنية أنا أو لا أحد، واحتل زياد برجي المركز الخامس بأغنية بيختلف الحديث شارة مسلسل 2020.

وفى العراق تصدرت اغنية ممكن غناء النجمين بلقيس وسيف نبيل قوائم الأعلى استماعا، وجاءت أغنية ( حكاية حب ) لمروان خوري وأصيل هميم المرتبة الثانية، وأغنية يرياي لعلي جاسم في المركز الثالث.

وحسب القائمة تصدرت روبي قائمة الأكثر استماعا في مصر حيث احتلت المركز الأول مع أغنيتها (حته تانيه) التي حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، واحتل ويجز المرتبة الثانية بتراك أسياد الصوت، وفي المركز الثالث أحمد سعد بأغنية كل يوم من مسلسل “ملوك الجدعنة” والمركز الرابع لمصطفى الدجوي عن أغنية متغاظ عارفك، والخامس والأخير لفرقة صورايخ عن مهرجان إيه ده.

اما بالسعودية فقد هيمنت الأغاني العالمية على قائمة الأكثر استماعا وتصدرت أغنية Kiss Me More (feat. SZA) ل Doja Cat المقدمة، وفي المركز الثاني Astronaut In The Ocean ل Masked Wolf والثالث أغنية Levitating للفنانة Dua Lipa والأغنية الرابعة Higher Power ل Coldplay والمركز الخامس والخير ريمكس لأغنية Save Your Tears للثنائي Ariana Grande & The Weeknd.