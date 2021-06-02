أحمد فهمي يتحدث عن تجربته مع لقاح كورونا وما حصل معه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور، عن أنه خالط بطريق الخطأ، بعد تلقيه جرعتين من اللقاح الصيني لكورونا قبل عدة أشهر، مصابين بكورونا ولم يصب بالمرض.

قال فهمي: “على فكرة أنا أول واحد أخدت لقاح من فترة كبيرة من شهور، كان لسه متعملش الحملة، ونزلت الصور وحاجات وزارة الصحة على إنستجرام عندي، والموضوع بسيط على فكرة. الواحد مش حيطلع يزايد في حاجة فيها خطورة على صحة الناس.”

وأضاف: “بعدها، ومش بقول ده صح، اختلطت بالغلط مع ناس عندهم كورونا، والحمد لله لحد دلوقت مجتليش، فأعتقد إنه اشتغل معايا كويس جدا”.

وردا على سؤال عن تلقي زوجته، الفنانة هنا الزاهد، اللقاح قال: “لأ، أنا كان في مرحلة التجربة، وهنا بعد كده جالها كورونا، إنما هي مخدتش اللقاح لحد دلوقت”.

وأوضح فهمي أنه لم يشعر بأعراض بعد تلقي اللقاح، مثل ألم الحلق أو ارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أن أهمية وجود اللقاح صحية وأيضا اقتصادية، حتى يمكن العودة لفتح المطاعم ودور العرض السينمائي، وهذا ليس مهما فقط للترفيه.