“تويتر” ستُصنف تغريداتك بناءً على مدى صحّتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تعتبر “تويتر” واحدة من أبرز شركات التواصل الاجتماعي التي تكافح لمنع انتشار المعلومات المضللة عبر منصتها على مر السنين.

وتعمل المنصة الآن على نظام تسمية تحذير متدرج يتغير بناءً على مدى خطئك، وفقاً لباحثة التطبيق جين مانشون وونغ.

وهناك حتى الآن ثلاثة مستويات من علامات التحذير من المعلومات المضللة: علامة احصل على الأحدث، وعلامة ابق على اطلاع، وعلامة المضلل.

وتحدد مدى دقة تغريدة ما إذا كانت أنظمة “تويتر” تتعامل مع أحد هذه التصنيفات الثلاثة، وكل منها يتضمن مطالبة بتوجيه المستخدمين إلى معلومات إضافية.

وقد ترتبط هذه الصفحات ظاهرياً بصفحة منسقة عبر “تويتر” أو بمصدر خارجي تم فحصه. كما هي الحال بالنسبة لتسميات التضليل الخاصة بفيروس كورونا عبر “تويتر” والانتخابات الرئاسية الأميركية.

ويمكن أن تساعد هذه الميزة في تقليل انتشار المعلومات المضللة، أو على الأقل توفير سياق مهم للمشكلات التي قد تكون شديدة الدقة بحيث لا تتناسب مع 280 حرفاً.

وليس من الواضح متى يتم إطلاق هذه الميزة. كما ليس من الواضح ما إذا كانت هناك عواقب على المستخدمين الذين يتم اكتشافهم وهم ينشرون معلومات مضللة تكراراً.