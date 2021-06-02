"المنصة 3" الإماراتي.. تعزيز لحضور الدراما العربية عالميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت ،الثلاثاء، أحداث الموسم الثالث من مسلسل "المنصة" - The Platform، الذي يعرض على شبكة نتفليكس العالمية وتلفزيون أبوظبي.

يأتي ذلك بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في الجزأين الأول والثاني، وقد نظمت الشركة الإماراتية المنتجة للعمل "فيلم جيت" للإنتاج، الاثنين، بالتزامن مع انطلاق الموسم الثالث من "المنصة"، ندوة فنية افتراضية بعنوان "المنصة.. إلى أين؟"، شارك فيها بعض أبطال العمل وتحدثوا خلالها عن تجربتهم في المسلسل ومدى ترابطهم مع الشخصيات التي جسدوها خلال التصوير، كما استعرضوا البُعد الاجتماعي والثقافي والدرامي للعمل وأهم العناصر التي ساهمت بنجاح أجزائه الثلاثة، وقد أدار الندوة الإعلامي ربيع الهنيدي بحضور مجموعة من ممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعربية.

ويقدم "المنصة" في موسمه الثالث المزيد من الأحداث المثيرة والشيقة، مع انكشاف الكثير من الحقائق والأحداث الغامضة، وهو من إنتاج وإشراف عام للمنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، ومن كتابة هوزان عكو وإخراج ياسر سامي.





وخلال الندوة، عبر الفنان الإماراتي أحمد الجسمي عن سعادته البالغة بأن يكون أحد أبطال هذا العمل المميز والمتفرد سواء في إنتاجه الضخم أو طرحه المختلف، وقال: "أنا سعيد بالعمل مع كوكبة من النجوم من جميع أنحاء الوطن العربي، لا شك بأن الإنتاج الدرامي الخليجي والعربي كان لا بد من أن يتغير عن المشهد التقليدي وتركيزه على مبدأ الثلاثين حلقة ومواسم زمنية محددة، وأنا كممثل ومنتج أرى أن نركز على تقديم عمل ناجح ومتميز يناسب الواقع والمنصات الرقمية الجديدة، ونفخر بأن هذا العمل الإماراتي وصل إلى العالمية ليكون ضمن قائمة الأكثر مشاهدة".





وتابع: "القائمون على عمل ضخم ومختلف مثل (المنصة) بالتأكيد لديهم الوعي والإدراك لتطوير وتجديد مشهد الدراما المحلية ووصولها إلى العالمية، وأنا فخور بالعمل مع الإماراتي الموهوب منصور الظاهري لما يقدمه من أفكار جديدة وجهد كبير للارتقاء بالأعمال العربية وتركيزه على النتائج الفكرية والهادفة وليس فقط على الإنتاج لمجرد الإنتاج".





هدف وقضية نبيلة

ووجه الفنان السعودي عبد المحسن النمر شكره لفريق العمل، وقال: "يمتلك العمل هدفا وقضية نبيلة، تشكل أساس توحدنا في المنطقة العربية وأهمية العمل المشترك، فمنصور شخص مبدع لديه مشروعه الخاص من بداية تكوين الفكرة، وله صولاته وجولاته مع شركات إنتاج عالمية مثل هوليوود والكثير من المنصات المهمة، وكان حلمه أن يقدم عملاً عربياً بصيغة إماراتية، خصوصاً أن دولة الإمارات تجمع جنسيات عربية مختلفة على أرضها تأكيداً على نهج التسامح والتعايش".





تجربة فريدة

ومن جهته علق الفنان مكسيم خليل، خارج سياق الندوة، على دوره في المسلسل قائلا:" اليوم يتم عرض الجزء الثالث من مسلسل المنصة على نتفليكس وتلفزيون أبوظبي بإذن الله، ونتمنى أن ينال إعجابكم ليستكمل نجاح الجزأين الأول والثاني.. لا شك أنها تجربة فريدة من نوعها تضيف المزيد إلى نجاح الدراما العربية في طرح قضايا جديدة مهمة، الحقيقة كان فريق العمل على قدر المسؤولية لتقديم عمل فني يستحق أن يعرض عالمياً" واختتم تعليقه بقوله: "انتظرونا!".

وعبر الفنان السوري سامر إسماعيل، خارج سياق الندوة، عن شكره وتقديره لجهود الإنتاج الكبيرة التي أثمرت عن مسلسل المنصة، وهنأ الجمهور على العمل الرائع الذي ينافس الإنتاجات العالمية، وأضاف: "هذا يغنى المكتبة العربية والإماراتية الثقافية والفنية بالأعمال الرائعة والمهمة التي تحمل قيمة أخلاقية وفكرية كبيرة ومهمة، وهذا ما نتطلع إليه في كافة الأعمال الدرامية العربية مستقبلاً. تكامل النص والإنتاج والإخراج بالإضافة إلى جهود الممثلين هو سبب النجاح لاي عمل، وهذا ما نجحنا في تحقيقه".





قصة وهوية مختلفة

من ناحيته أكد الفنان السوري باسم ياخور أن كل أجزاء المنصة متميزة، لاسيما أن كل جزء فيه له قصة وهوية مختلفة، وقال: "انضممت إلى الجزأين الثاني والثالث بعد مشاهدتي للجزء الأول الذي لاقى نجاحاً كبيراً، ورأيت أن انضمامي لفريق العمل ومجموعة من أهم النجوم العرب يمثل إضافة فنية ثمينة في مسيرتي، فالعمل متكامل من كافة النواحي الإخراجية والإنتاجية، ونحن بحاجة لمثل هذا النوع من الأعمال التي تنقل الدراما العربية إلى مستوى آخر بوصولها إلى منصات عالمية ومنافستها للأعمال الدرامية الغربية بقوة بمستوى التمثيل والإخراج والإنتاج".

وأضاف: "شخصية (رمضان) التي ألعبها ضمن العمل تجسد تيارا فكريا من وجهة نظر القائمين على العمل، وهو يطرح قضية مهمة جداً تتركز في كيفية تأثير الفكر الهادم على المجتمعات، والكشف عن المغالطات التي يستخدمها بطريقة مختلفة لتشويه القيم والأفكار المجتمعية، وهذا ما طرحه الكاتب هوزان عكو بوضوح خلال أحداث العمل".





لوحة فسيفساء كبيرة

وعلّق الفنان الإماراتي ياسر النيادي: "أرى العمل كلوحة فسيفساء كبيرة يضم العديد من النجوم والعناصر الفنية المكتملة، فعندما قرأت النص اكتشفت أن كل من ينضم إلى (المنصة) يجب أن يكون لديه بعد ثقافي واجتماعي عميق يسمح له بالتفاعل مع الأحداث، وشخصية (سيف) التي أجسدها تشكل شريحة كبيرة من الشباب الذي يواجه التقدم الرقمي الجديد، وخط الشخصية يركز على التناغم مع الأحداث والربط بين الشخصيات، وهذا دفعني للبحث بشكل أكبر للقيام بالدور على أكمل وجه".

واستطرد: "أنا سعيد جداً بتجربتي في (المنصة)، هذا المسلسل العربي العالمي الذي تم عرضه على أهم المنصات وتنفيذه بمواصفات عالية، ويشرفني حقاً أنني جزء من تجربة الأجزاء الثلاثة وأتمنى لفريق العمل التوفيق والاستمرار وتقديم أعمال مهمة تضاف إلى المشهد العربي والعالمي".





أسلوب الطرح المبتكر

وعن تجربتها في العمل قالت المذيعة والممثلة الإماراتية مهيرة عبد العزيز: "لقد ارتقى العمل بالمشهد الدرامي الخليجي والعربي بشكل عام، وبالرغم من أنه جاءني العديد من العروض سابقاً للمشاركة في تجارب تمثيلية خلال مسيرتي المهنية، لكنه كان ينتابني دائماً الشعور بالقلق من أن تلغي مشاركتي في التمثيل سلسلة نجاحاتي التي حققتها على الصعيد الإعلامي، ولكن عندما تواصل معي منصور الظاهري، دهشت بأسلوب الطرح المبتكر للعمل وأسماء النجوم الكبيرة المشاركة فيه، كما أن للفنان عبد المحسن النمر دوراً كبيراً في دعمي في هذه التجربة، وذلك بحكم مشاهدي الكثيرة معه ضمن العمل، فنجاح العمل يأتي من تكامل جميع العناصر، وهذا ما توفر في العمل، فعودة شخصية (شيخة) التي أجسدها في الموسم الثالث تشكل خطوة مهمة".

من جهته قال الممثل التونسي غانم الزرلي: "عرض النص علي في الفترة التي كنت قادماً فيها إلى الإمارات من تونس، لأنني أرى أن الإمارات أصبحت وجهة إنتاجية مهمة على المستوى العربي والعالمي، مستقطبة أهم الأعمال والممثلين من جميع أنحاء العالم، فعندما تواصل معي منصور الظاهري للمشاركة في بطولته، فوجئت بالأسماء الكبيرة للنجوم المشاركة بالعمل، كما وجدته يمتلك مقاومات النجاح من ناحية الإخراج والإنتاج والكتابة".





ونوهت الممثلة السورية ميسون أبو أسعد أنها تابعت الجزأين الأول والثاني بشغف قبل طرح فكرة انضمامها إلى أبطال العمل، وقالت: "وجدت نفسي أمام عمل مبتكر بجميع المقاييس، والكاتب هوزان ليس بغريب عني، وتميز العمل أثناء التصوير بحالة انسجام بين جميع عناصره من إخراج وكتابة وإنتاج، وهذا ما يؤهله للمنافسة عالمياً كأحد أفضل الأعمال العربية من هذا النوع، فكنت سعيدة لانضمامي لهذا العمل خصوصاً أنه يحمل رؤية ورسالة هادفة ولا يركز فقط على مبدأ الإبهار".

وقالت الفنانة السورية رهام القصار عن تجربتها في (المنصة): "كانت من أجمل التجارب بالنسبة لي، ومن أقربها إلى قلبي، لأنه كان هناك انسجام كبير بين الممثلين، ويمثل دوري فيه شريحة كبيرة من الشباب، فهو عمل مبتكر وجديد، متكامل وله بعد فني واجتماعي، فكل القائمين على هذا العمل بذلوا جهداً كبيراً لكي يصلوا بـ(المنصة) إلى مصاف العالمية".

رسالة مهمة

من ناحيته قال الممثل الإماراتي الشاب مد ربدان: "بالرغم من كوني في بداية مسيرتي الفنية، إلا أنني عندما رأيت إعلان مسلسل (المنصة) كنت أتطلع إلى المشاركة فيه، وعندما اتصل بي صديقي ياسر النيادي لطرح فكرة مشاركتي فيه، كنت سعيداً بالفكرة، ووجدت أن شخصية (حمد) مبتكرة وتمثل شريحة ضخمة من الشباب في عصرنا الرقمي الجديد وسيكون لدي فرصة للمشاركة في نقل رسالة مهمة ضمن أحداث العمل".

وعبر الفنان السوري شادي الصفدي عن سعادته بتجربته في (المنصة) قائلاً: "عندما يكون المشروع متكاملا ابتداءً من النص والإخراج والإنتاج يبذل الممثل جهداً كبيراً ليكون جزءا من هذه اللوحة الدرامية، فتجربتي في (المنصة) غاية في الأهمية بالنسبة لي، وسوف أبدأ من النص وهو من كتابة هوزان عكو، هو نص مدروس تم إعداده بحرفيه عالية ومزاج فني، وبعد عرض الجزأين الأول والثاني لقيا إقبالاً جماهيرياً كبيراً لدى المتابعين وانتشاراً واسعاً".





من جهتها توجهت الممثلة السورية مرام علي بالشكر لشركة الإنتاج والكاتب والمخرج وزملائها على فرصة المشاركة في (المنصة)، وقالت: "عندما قرأت النص، كان لدي رغبة كبيرة بالانضمام إلى فريق العمل لما رأيته من ابتكار في طريقة الطرح وضخامة في الإنتاج، فهذا المسلسل غير مشهد الإنتاج الدرامي بشكل كبير خصوصاً مع ازدياد المنصات الرقمية".

الجدير ذكره أن "المنصة" هو مسلسل من إنتاج إماراتي يتم عرضه على "نتفليكس" في جميع أنحاء العالم، وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية فور عرضه، هذا بالإضافة لكونه أول عمل عربيّ يعرض عبر محطات أمريكية ومنصاتها منها Crackle، وCrackle Plus وPopcornflix وTruli، وهو ما يعد سابقة في عالم الدراما العربية.

تم تصوير العمل في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي في استوديوهات من تصميم وبناء فيلم جيت، وهو من بطولة نخبة من نجوم العالم العربي منهم مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، باسم ياخور، سامر إسماعيل، سلوم حداد، أحمد الجسمي، منى واصف، معتصم النهار، سيد رجب، خالد القيش، ياسر النيادي، أويس مخللاتي، شادي الصفدي، رهام القصار، لين غرة، خالد السيد، علاء الزعبي، نظلي الرواس، مرام علي، وائل أبو غزالة، وائل زيدان، جابر جوخدار، غانم الزرلي، نورا العايق، أسامة حلال، والنجوم الصاعدة الإماراتي مد ربدان والتونسية صابرينا.

وسيشمل هذا الموسم أيضاَ عودة شخصية "شيخة" من تمثيل مهيرة عبدالعزيز، بالإضافة لانضمام الممثلين ميسون أبوأسعد، وجفرا يونس والممثل الإماراتي سعيد الريسي.



