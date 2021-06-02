بالصور: رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. ماذا قالت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقضي الفنانة المصرية رانيا يوسف، إجازتها في مدينة برشلونة في إسبانيا.

وخلال وجودها في برشلونة حرصت على التقاط صور تذكارية برفقة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.



ونشرت رانيا يوسف الصور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، قائلة: "أنا مع أجمد رئيس نادٍ في العالم".

وكان خوان لابورتا تولى رئاسة برشلونة للمرة الثانية مطلع عام 2021، عقب فوزه في انتخابات النادي وذلك بعد غياب لأكثر من 10 سنوات.



ووعد عقب فوزه برئاسة برشلونة أنه سيعمل على البقاء على النجم ليونيل ميسي وعدم رحيله نهائياً.