بوب أرابيا تستعد لطرح ألبوم Bedouin Burger لـ زيد حمدان

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"الخليج 365": تستعد شركة بوب أرابيا بالتعاون مع ريزرفوار، لطرح ألبوم Bedouin Burger، للمؤلف الموسيقي اللبناني زيد حمدان و المطربة السورية لين أديب، حيث أوشك من الانتهاء من تسجيل أغاني الألبوم بأحدي الأستوديوهات الفرنسية، أستعدادا لطرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعد مشروع Bedouin Burger بالتعاون مع المغنية السورية لين أديب علامة فارقة في مسيرة حمدان الموسيقية، حيث ابتكر الثنائي مزيجاً مذهلاً من الموسيقى البدوية والتأثيرات الإلكترونية المعاصرة.

وأطلق الثنائي خلال فترة تعاونهما المشترك التي امتدت لعدة سنوات أغانٍ مفردة لاقت أصداءً إيجابية، من بينها أغنية "تحت الورد" التي تجمع الشعر العربي وتأثيرات آلة السنثسيزر المتناظرة ومقتطفات من موسيقى البوب المصرية ونمط الإندي بوب الذي يحمل بصمة حمدان.



وتعليقاً على التعاون بين زيد حمدان و بوب أرابيا يقول حمدان: "أشعر بفخر وسعادة لا توصف لمشاركة شغفي مع فريق تنسجم أهدافه مع طموحي ويدرك معنى رؤيتي. أعتقد أن التوقيع على هذه الاتفاقية قد جاء في الوقت المناسب لمسيرتي المهنية، ويسعدني التعاون مع جهة تمتلك حضوراً عالمياً يدعم حقوق الفنانين في المنطقة".

وبدوره، قال سبيك، مؤسس شركة بوب أرابيا ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأسواق الدولية والناشئة لدى شركة ريزرفوار: "يسعدني أن نضم موهبةً رائدة مثل زيد. وأفتخر لمنح بوب أرابيا الحقوق الحصرية لأعماله الأصلية وإصدارته الموسيقية المميزة. ونحن متحمسون للتعاون مع لين وزيد لتعريف عشاق الموسيقى حول العالم على مشروعهما المشترك Bedouin Burger ".

وستتولى ريزرفوار، بالإضافة إلى توفير الدعم الإبداعي بالتعاون مع بوب أرابيا، الترويج والتسويق لأعمال زيد على المستوى العالمي. وكشفت بوب أرابيا في عام 2020 عن شراكتها ومشروعها المشترك مع شركة ريزرفوار الواقع مقرها في نيويورك لتوقيع اتفاقيات مع المواهب العربية وتطوير إمكاناتهم بهدف تسليط الضوء على أعمالهم المميزة حول العالم.

الجدير بالذكر انه تأسست شركة بوب أرابيا في عام 2011 على يد سبيك، فنان الهيب هوب السابق والمنتج الموسيقي ورائد الأعمال الكندي، بشراكة ودعم twofour54، مركز صناعة الإعلام والترفيه في المنطقة. وكشفت شركة بوب أرابيا في عام 2020 عن شراكتها ومشروعها المشترك مع شركة ريزرفوار الواقع مقرها في نيويورك لتوقيع اتفاقيات مع المواهب العربية وتطوير إمكاناتهم بهدف تسليط الضوء على أعمالهم المميزة حول العالم.

لطالما اشتهر زيد حمدان كواحدٍ من أهم الموسيقيين في الشرق الأوسط على مدى السنوات الماضية، وبدأت موهبته المتمثلة في صياغة خطاب موسيقي يعكس ثقافة الشرق الأوسط باعتباره فناناً ومنتجاً في عام 2001. كما اختارته شبكة CNN التلفزيونية من ضمن قائمة أبرز 8 شخصيات لامعة ومؤثرة في الشرق الأوسط.