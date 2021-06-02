ليالي السينما السعودية برعاية مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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ايلاف من جدة: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن استضافة ليالي السينما السعودية، وهي احتفالية خاصة على مدى يومين في موڤي سينما مول العرب بجدة من 16 إلى 17 يونيو 2021.

(أربعون يوم وليلة) و ( مدينة الملاهي) أفلاما ً طويلة

يضم الحدث عروضاً أولى لأفلام روائية طويلة إضافة إلى برنامج من أفلام قصيرة معاصرة لمخرجين سعوديين، حيث يقدّم للجمهور العرض العالمي الأول لفيلم ”مدينة الملاهي“ (2021) لوائل أبو منصور، والعرض العربي الأول لفيلم ”أربعون عاماً وليلة“ (2020) لمحمد الهليّل، بحضور مخرجي وطاقم العمل لكل فيلم.

تنطلق ليالي السينما السعودية يوم 16 يونيو بفيلم ”أربعون عاماً وليلة“ الذي يعرض لأول مرة في السعودية بعد افتتاحه في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد. الفيلم هو دراما عائلية مشحونة لعائلة تتعرض لحادث يغيّر حياتها ويكشف أسراراً دفينة. وكان الفيلم قد فاز بدعم صندوق تمهيد من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وهو منحة أُطلقت لمرة واحدة في 2020 لدعم إنتاج فيلمين سعوديين طويلين بقيمة 500 ألف دولار لكل منهما.

ويستضيف الحدث يوم 17 يونيو العرض العالمي الأول لفيلم ”مدينة الملاهي“، ويروي قصة مسعود الذي ينطلق برفقة سلمى في رحلة بلا هدف ولا نهاية. يقودهما الطريق الصحراوي إلى مدينة ملاهي مهجورة، في مغامرة للبحث عن الذات، وعواقب غير متوقعة، تذكّرنا بفيلم ويم وندرز ”باريس، تكساس“ (1984).

عروض أفلام قصيرة دعما للمواهب

يسبق الفيلم عرض برنامج يضم أفلاماً سعودية معاصرة لمجموعة من المواهب الواعدة وهي:

ومتى أنام؟ (2020) لحسام السيد

يعجز آدم عن النوم، يسمع صوت امرأة تناديه، لكنه لا يجد أحداً هناك. يقدّم الفيلم رؤية قوية، عن صراعات داخلية، تسلب صاحبها القدرة على النوم، ويأخذنا إلى ليلة مليئة بالأحداث، والمشاهد، والأحلام الغريبة!

موّال تاني (2020) لهشام فاضل

مشاهد حميمية من الحياة اليومية لامرأة وحيدة، تلاحقها أفكارها وحواراتها الشخصية. تأخذنا سارة طيبة بأدائها المميز إلى عالم من الخوف والشك والوحدة.

من يحرقن الليل (2020) لسارة مسفر

الأختان السعوديتان سلسبيل ووسن في حالة تمرد تقودهما إلى لحظة من التوتر، ثم التقارب. سلسبيل التي لم تتجاوز عامها الثالث عشر، هي مراهقة تحرّكها مشاعر الإحباط وتحارب من أجل شيء من الاستقلال. الفتاتان يؤرّقهما سن التململ وقلة الصبر، وتحاولان اكتشاف أحلامها في عتم ليلة تقضياها معاً. كان الفيلم ضمن مشروع خاص من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لإنتاج خمسة أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات.

ارتداد (2019) لمحمد الحمود

يقوم الزوجان بأول زيارة لبلدة العريس بعد زفافهما، ليكتشفا بأن حياتهما المعاصرة ما هي إلا عالم مختلف تماماً عما ينتظرهما هناك. على آية التي تحاول جاهدة أن يقبلها أهل زوجها القيام بخيار صعب، بينما يواجه زوجها نادر العواقب، مما يضع علاقتهما أمام تحدٍ حقيقي.