ياسمين رئيس تتعاقد لبطولة مسلسل 60 دقيقة على منصة شاهد

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"الخليج 365": بعد نجاحها في موسم رمضان بمسلسل "ملوك الجدعنة"، تستعد الفنانة المصرية ياسمين رئيس لتصوير مسلسلها الجديد "60 دقيقة" ليُعرض على منصة شاهد.

العمل مكوّن من 9 حلقات، ومن المقرر البدء في تصويره قريبًا، وينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

وقالت رئيس: "أحب نوعية المسلسلات القصيرة، خاصةً عندما تكون مكثّفة ومليئة بالاحداث مثل 60 دقيقة، لذلك متحمسة جدًا لبطولة هذا المسلسل، فهو أول بطولة لي على منصة شاهد، وأقوم فيه بشخصية فتاة تدعى ياسمين، ونوعية المسلسل إثارة وتشويق، وهذا ما سيجعل تتابُع الأحداث الـ 9 حلقات في منتهى القوة"

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع من إطلاق كليب "حبيبتي"، والذي شاركت بطولته مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، واحتل العمل قوائم الأكثر رواجا ً على يوتيوب منذ انطلاقه حتى الآن، كما تصدّرت ياسمين رئيس قوائم الأكثر رواجا ً على تويتر وغوغل، وحصد الكليب حتى الآن 9 مليون مشاهدة في أقل من 6 أيام.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم "لص بغداد"، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف "بلاش تبوسني"، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي "البحث عن أم كلثوم"، بجانب بطولتها لفيلم "الشيخ جاكسون"، و"هيبتا المحاضرة الأخيرة" والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في "صنع في مصر"، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم "فتاة المصنع"، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند غوغل وتويتر اكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل "أنا شهيرة أنا الخائن"، "طرف ثالث" و"عرض خاص"، وتنتظر إطلاق فيلمها "قمر 14" قريبًا.