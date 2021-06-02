شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يكشف عن تفاصيل فورمته الأخيرة بسبب Black Adam.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي دوين جونسون "ذا روك"، عن تفاصيل تحويل جسده الى كتلة من العضلات مؤخراً بسبب دوره الجديد في فيلم الابطال الخارقين Black Adam المقرر أن يعرض العام المقبل بدور السينمات.

ونشر ذا روك، صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يظهر من خلالها وهو يواصل عملية التدريب داخل صالة الألعاب الرياضية في وقت متأخر من الليل، ليعلن عن اتباعه لنظام غذائي مجدد للغاية، واعداده لتوقيتات تدريب معينة ليتكيف مع الأجواء المحيطة به ليظهر بشكل مختلف في الدور الأهم في حياته المهنية بأكملها، على حد قوله.

كما كشف جونسون عن ادق التفاصيل الخاصة بعملية النظام الغذائي، قائلاً "يتم معالجة المياه والصوديوم الخاص بها ليمكنك من بناء العضلات الكثيفة والجافة والمفصلة، انه علم حقيقي الخاص بتلك العملية المتعلقة بالتدريبات، يتطلب شهوراً وشهوراً مع مدربين متخصصين"، ليوجه ذا روك رسالة في النهاية لمتابعيه ليشكرهم على دعمهم.

ويواصل "ذا روك"، الترويج لفيلمه الجديد المنتظر Jungle Cruise، المقرر طرحه في 30 يوليو المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدها الفيلم؛ بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا، التي أثرت بشكل كبير على صناعة السينما.

ونشر جونسون، صورة للبوستر الجديد لفيلمه برفقه النجمة العالمية إيملي بلانت، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ليحمس جمهوره بالفيلم المنتظر.