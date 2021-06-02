شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده .. تعرف على حلم تمناه محمود ياسين ولم يحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم الأربعاء 2 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود ياسين الذي ولد في مثل هذا اليوم بمدينة بورسعيد عام 1941، ورحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020، عن عمر يناهز 79 عامًا .

الفنان الكبير الراحل انتهى من دراسة الثانوية العامة والتحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس وتخرج فيها عام 1964 وكان حلمه أن يعين معيد بالكلية وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق، ولكن قرار التعيين لم يحدث،

في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهو الوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي والتحق بالعمل بالمسرح القومى وعمل بالتمثيل المسرحي

النجم الراحل محمود ياسين له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

محمود ياسين تزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض

وبعد تعيين محمود ياسين في المسرح القومي، بدأ رحلته في البطولة من خلال مسرحية "الحلم" من تأليف محمد سالم وإخراج عبد الرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة "المسرح القومي" والذي قدم على خشبته أكثر من 20 مسرحية، وتولى خلال هذه الفترة إدارة المسرح القومي لمدة عام ثم قدم استقالته.