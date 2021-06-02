شكرا لقرائتكم خبر عن عودة سلاحف النينجا من جديد بسلسلة Teenage Mutant Ninja Turtles..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمين عن سلسلة Teenage Mutant Ninja Turtles، عودة عالم سلاحف النينجا من جديد لدورالعرض بعد فترة غياب دامت حوالى ست سنوات، منذ عرض الفيلم الأخير في 2016.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المنتج المنفذ للسلسلة سيث روجن، كشف عن إعادة تشغيل الرسوم المتحركة الشهيرة Teenage Mutant Ninja Turtles، على ان يعرض في دور العرض السينمائي 11 أغسطس 2023.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة، حول عودة سلاحف النينجا من جديد فى محاولة لإنقاذ مدينة نيويورك، ويطور الدكتور باكستر نماذج مشابهة لسلاحف النينجا لتنفيذ خطة شريدر الإجرامية لتدمير المدينة والسيطرة عليها، مستعينًا فى ذلك بغزو مجهول على سماء المدينة، بينما تواجه السلاحف بالتعاون مع أبريل وفيرن تلك الخطة الشريرة لإنقاذ العالم.

يذكر أن الفيلم من بطولة ميجان فوكس، ويل ارنيت، لورا ليني، وليام فيشتنر، ستيفن أميل وبراين تي، ومن إخراج دايف جرين.