شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة حفل المومياوات الملكية تحيي ذكرى وفاة والدها الفنان على عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت تقى عبد الرحيم، عازفة الدف بحفل موكب المومياوات الملكية، الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان الراحل على عبد الرحيم، المشهور بشخصية "سامبو" التى قدمها خلال أحداث فيلم شمس الزناتى، مع الزعيم عادل إمام.



تقى مع والدها الفنان الراحل

ونشرت تقى، صورة مع والدها الراحل، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "ذكرى وفاة أعظم وأجمل فنان وراجل فى الدنيا، عدت سنه ولسه مش مستوعبه انك مش موجود، ولا أى حاجة هتعوض غيابك ولا أى نجاح ولا أى حاجة ليها طعم من غيرك، ربنا يرحمك ويحسن إليك ويجمعنا بيك على خير.. برجاء الدعاء لوالدى".



يذكر أن تقى على عبد الرحيم، عازفة الدف، التى لفتت أنظار الجميع إليها أثناء مشاركتها بحفل نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، التى أقيمت مطلع شهر أبريل الماضى، وظهرت بملامح فرعونية فخطفت القلوب بثباتها الانفعالى ولون بشرتها الأسمر الخمرى وملامحها المصرية.



تقى فى طفولتها مع والدها الراحل

فيما توفى، يوم 2 يونيو 2020، الفنان على عبد الرحيم، بعد إصابته بارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى بحياته داخل منزله، وكان من أشهر أدواره شخصية "سامبو" بفيلم "شمس الزناتى" مع الزعيم عادل إمام، كما شارك مع النجم الكبير عادل إمام أيضا فى مسلسل "فرقة ناجى عطالله" عام 2011، وفى نفس العام شارك مع الفنان الكبير حسين فهمى بمسلسل "تلك الليلة"، للمخرج عادل الأعصر، وشارك فى الجزء الأول من مسلسل "الجماعة"، للكاتب الكبير وحيد حامد، كما شارك فى العام نفسه فى المسلسل التاريخى "سقوط الخلاقة"، للمخرج الأردنى محمد عزيزية، وله العديد من المشاركات الأخرى.



