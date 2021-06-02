شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى وفرقة استوديو الممثل تحتفل بعيد ميلاد سميرة عبد العزيز .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أمس الثلاثاء النجم الكبير محمد صبحي وفرقته "استوديو الممثل"، عقب انتهاء بروفة مسرحيته الجديدة "نجوم الضهر"، بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، وذلك داخل مدينة سنبل.

مسرحية "نجوم الضهر"، قصة وتأليف محمد صبحى، بمشاركة أيمن فتيحة وبطولة كل من محمد صبحي ومحمد أبوداود وسميرة عبد العزيز وعبد الرحيم حسن وسماح السعيد وندي ماهر وميرنا زكري وحازم القاضي ومحمد شوقي طنطاوي ومايكل وليم.

الفنانة سميرة عبد العزيز من مواليد 1 يونيو بالإسكندرية، حصلت على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، والدرجة العلمية ذاتها من معهد الفنون المسرحية، كما اشتركت في التمثيل بالعروض الجامعية، وحصلت على كأس التفوق من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1975.

شاركت في أواخر السبعينات في عدة أعمال تليفزيونية شهيرة سهلت في تعرف الجمهور عليها "متى تبتسم الدموع، أفواه وأرانب، طيور الصيف"، إضافة إلى مسلسلات تعد من أهم الأعمال في الدراما المصرية "بوابة الحلواني، أم كلثوم، ضمير أبلة حكمت، إمام الدعاة، أميرة في عابدين"، ولم تشغلها الدراما عن اختراق السينما فشاركت في أفلام "إعدام القاضي، القتل اللذيذ، بنتين في مصر، حليم، ميكانو" وغيرهم من الأعمال التي بلغت 200 عمل في الدراما والسينما.