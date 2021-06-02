شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم وفيلم كان نقطة تحول فى حياته الفنية .. فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الفنان أحمد فؤاد سليم بعيد ميلاده، فهو من مواليد محافظة الشرقية، وقدم خلال مشواره الفنى ما يقرب من 112 عملا فنيا، وكان فيلم المصير للراحل يوسف شاهين نقطة تحول في مشواره الفنى.

تخرج فى كلية التجارة وبعد أدائه الخدمة العسكرية التحق بمعهد التمثيل وكان يعتبره حلما صعب المنال

ومن أبرز أعماله مسلسل "ابن حلال" للنجم محمد رمضان، وأبو هيبة فى جبل الحلال" ، و"باب الخلق"مع النجم الراحل محمود عبد العزيز، و"الخواجة عبد القادر" للنجم يحيى الفخرانى، و"الجماعة1"، ومسلسل "عايزة أتجوز" الجزء الأول للنجمة هند صبرى، ومسلسل "يتربى فى عزو"، وأستاذ ورئيس قسم"، للزعيم عادل إمام، ومسلسل "ساحرة الجنوب"، للفنانة حورية فرغلى، ومسلسل الإختيار الجزء الأول للنجم أمير كرارة، ومسلسل "الكيف".

وشارك فى موسم رمضان الماضى من خلال عملين وهما مسلسل"هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز وهند صبرى، وحقق العمل نجاح جماهيرى، ومسلسل "الطاووس" للنجم جمال سليمان.

ومن أهم أعماله السينمائية أفلام "النبطشى" و"القشاش"و"أحكى ياشهرزاد"، و"بدل فاقد"، و"آسف على الإزعاج"، و"هى فوضى"، و"واحد من الناس"، و"أبو على".

كما يشارك فى فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا ومنى زكى والمنتظر عرضه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، ويظهر أيضاً فى فيلم "أهل الكهف" للنجم خالد النبوى وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأخرون من النجوم، كما يظهر كضيف شرف فى فيلم "الكاهن" الذى انتهى من تصويره الفترة الماضية، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم حسين فهمى وجمال سليمان ومحمود حميدة ودرة، إخراج عثمان أبو لبن.