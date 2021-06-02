شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل صور لأحدث عروسين فى الوسط الفنى محمد فراج وبسنت شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد فراج، فى سرية، التحضيرلحفل عقد قرانه على خطيبته الفنانة بسنت شوقى، ومن المقرر إقامته يوم 11 يونيو الجارى داخل أحد الفنادق الكبرى، والذى تأجل عدة مرات من قبل، لانشغال فراج بتصوير أكثر من عمل فنى خلال الفترة الماضية منها مسلسلى "لعبة نيوتين" و"ضد الكسر"، لذلك شاهد أجمل صور لأحدث عروسين فى الوسط الفني محمد فراج و بسنت شوقى.



محمد فراج و بسنت شوقى



محمد فراج و بسنت شوقى



محمد فراج و بسنت شوقى



محمد فراج و بسنت شوقى



محمد فراج و بسنت شوقى



محمد فراج و بسنت شوقى

وأطلق محمد فراج لحيته لمدة عام بسبب مسلسل "لعبة نيوتن" وهي أطول مدة يترك فيها لحيته لكى يظهر بشكل صادق ومبهر أمام الجمهور فى أداءه لشخصية مؤنس .

مسلسل لعبة نيوتن، بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

مسلسل "ضد الكسر" تم عرضه في شهررمضان الماضى، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، تاراعماد، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، وحمزة العيلي، سينتيا خليفة، لؤى عمران، تامرهشام، نورإيهاب، سامى مغاورى، رمزى العدل، أحمد أبو زيد، نهير أمين، جمال يوسف، محمود السويسى، منا عادل.